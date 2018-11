Nina Moric e la foto col figlio Carlos: «Amore incondizionato»

Venerdì 9 Novembre 2018, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 16:06

Nina Moric posta una foto col figlio, Carlos Maria Corona: nello scatto, la showgirl croata bacia il figlio adolescente avuto da Fabrizio Corona. Ora che il padre non c'è, travolto dalle polemiche con Ilary Blasi e dal presunto flirt con Asia Argento, mamma Nina non risparmia tenerezze al figlio.Carlos, nato 16 anni fa dalla relazione tra Nina Moric e Fabrizio Corona, è stato vittima innocente di una vera e propria polemica a distanza tra i genitori, quando Fabrizio gli aveva aperto un account di Instagram contro il volere della madre. Nina Moric, nello scatto, parla di agape, termine derivante dal greco ἀγάπη, per definire il rapporto di amore totale e disinteressato per il figlio.«L’amore incondizionato, così Dio verso il proprio popolo, così ogni madre che si rispetti con il proprio figlio», scrive Nina Moric su Facebook, con un immancabile cuore.