Nina Moric e la foto choc con Babbo Natale decapitato: ecco perché lo ha fatto

Domenica 24 Dicembre 2017, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 17:44

Gli auguri di Natale di Nina Moric lasciano perplessi, per non dire infuriati, i fan su Facebook. Una foto choc che raffigura la bella showgirl croata in versione sexy con tanto di cappellino rosso, ma soprattutto con l'immagina di Babbo Natale decapitato."Quest’anno Babbo Natale ha avuto qualche problemino. I regali stasera li porta Giuseppe Polizzi, colui che ci mette sempre la faccia. Usa la testa, scegli il #crazymarketing". Questo il post che ha accompagnato l'immagine, frutto di una trovata di marketing.