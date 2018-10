Nina Moric e Luigi Favoloso, famiglia allargata con Carlos. Corona: «È innamorata di me»

Mercoledì 17 Ottobre 2018, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2018 18:10

Tornano a farsi vedere insieme Nina Moric e Luigi Favoloso e con loro c’è anche Carlos, nato dalla passata relazione della modella croata con Fabrizio Corona. Proprio qualche giorno fa l’ex re dei paparazzi, ultimamente molto ciarliero e prodigo di dichiarazioni anche attraverso i social, ha fatto sapere che l’ex moglie è ancora innamorata di lui e vche tutte le mattine passa a casa sua per fare colazione in compagnia del figlio.Forse però le cose vanno diversamente da come le racconta Corona, dato che Nina è stata fotografata da “Chi” propri assieme a Favoloso e il piccolo Carlos.La famiglia allargata passeggia per Milano e poi fa la spese in un supermercato, con Nina e l’ex gieffino vip molto attenti agli spostamenti di Carlos. Poi Luigi va in palestra e Carlos sbircia dalla finestra aiutata dalla mamma.