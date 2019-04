Nina Moric diventa pittrice, la mostra di 27 opere: «È la mia ultima follia, ma non voglio fare la fine di Van Gogh»

Lunedì 8 Aprile 2019, 13:39 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 14:24

Dalla passerella alla tavolozza: Nina Moric inizia una nuova vita da pittrice e ha inaugurato una mostra con una collezione di 27 opere all'Art Luxury Gallery di Milano. Si chiama “La mia ultima follia”, ma sembra che la passione per il pennello non sia dell'ultima ora. L'ex moglie di Fabrizio Corona amava disegnare quando era bambina, ma poi a trascurato questa vocazione per intraprendere la carriera di modella.I recenti avvenimenti l'hanno spinta a trovare nella tela una valvola di sfogo. «Ho la passione della pittura da quando ero piccola ma ho dovuto abbandonarla per motivi lavorativi. Dipingere per me è una forma di terapia, aiuta a sfogarmi. Dipingo per me», ha dichiarato la croata per poi essere corretta dal critico d'arte Giorgio Grasso: «No, l'artista non dipinge per sé, ma per gli altri». «Ok, però non voglio fare la fine di Van Gogh», la replica.Alla mostra era presente anche il figlio Carlos, avuto dall'ex marito Fabrizio Corona, recentemente al centro del gossip per il suo ritorno in carcere e la violazione di alcune regole. Su Instagram Nina ha pubblicato le stories dei suoi quadri più rappresentativi e dell'abbraccio al figlio.