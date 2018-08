Nina Moric in vacanza in Kenya, fan contro Luigi Favoloso. Lei pubblica un video: «A volte l'apparenza inganna»

Siamo destinati a volere volare. Un post condiviso da Nina Moric (@nina__moric) in data: Ago 28, 2018 at 3:58 PDT

Martedì 28 Agosto 2018, 20:38 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 20:41

Nina Moric e le vacanze in Kenya. Dopo i giorni trascorsi in Salento con il figlio Carlos e l'ex Fabrizio Corona, la modella croata è volata a Malindi con Luigi Favoloso. E molti fan sui social si sarebbero detti delusi da questo presunto ritorno di fiamma. Nina sembrerebbe rispondere in maniera sibillina alle proteste dei follower: «A volte l'apparenza inganna».Ma cosa avrà voluto intendere la modella? Nell'ultimo scatto postato su Instagram in tanti avrebbero consigliato a Nina di mollare l'ex gieffino e di tornare da sola. E lei ha risposto con ironia: «Domani c'è il safari, magari ci pensano i leoni».Poco dopo però la modella posta un video sibillino sulle storie di Instagram : «A volte l'apparenza inganna». Cosa avrà voluto dire? Che lei e Favoloso non siano tornati insieme? O forse ha voluto difendere il suo fidanzato dalle accuse dei fan? Quel che è certo, è che tanti follower hanno sperato in un ritorno di fiamma con Corona, ma al momento anche lui sarebbe impegnato. Staremo a vedere.