Nino D'Angelo e la moglie Annamaria festeggiano sui social il 43esimo anniversario di matrimonio

Nino D'Angelo, iconico caschetto biondo napoletano che ha segnato la storia della musica partenopea, ha portato negli anni della sua carriera il pubblico ad appassionarsi alla sua grande storia d'amore con Annamaria che ha avuto inizio quando era ancora un giovanissimo poeta.

Dopo aver dedicato il suo ultimo brano “Sultanto si perdesse a te” alla sua amata, Nino ci trasporta ancora una volta in questo commovente amore; stavolta sui social, il cantante pubblica le immagini dei festeggiamenti del loro anniversario di matrimonio. Arrivati al 43esimo anno, i due coniugi spengono le candeline circondati dai loro affetti.

Sotto il toccante video si legge: «Grazie a tutti per i tanti messaggi di auguri che abbiamo ricevuto…Siamo molto emozionati per tutto questo grande affetto che ogni anno non ci fate mai mancare …»