Noemi Bocchi, presunta fiamma di Totti: è dei Parioli e laureata alla Lumsa. «Galeotto fu quel padel»

Bella, bionda e irresistibile. Ma non è Ilary. Si chiama Noemi. Noemi Bocchi, 34 anni, ex moglie in corso di separazione del rampollo delle Cave di travertino, Mario Caucci, e patron del Tivoli terme calcio. Sarebbe lei la nuova fiamma - secondo alcuni un ritorno - del Capitano. La pietra dello scandalo che, stando ai beninformati, rischierebbe di mettere fine al matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Galeotto fu il padel. Lo sport che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati