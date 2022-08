SAN FELICE CIRCEO - Niente vita mondana né riflettori, ma ombrellone in penultima fila per dare meno nell’occhio. Un’estate al Circeo come una turista qualunque, anche se è decisamente impossibile passare inosservati se ci sono decine di paparazzi appostati. Noemi Bocchi, la donna che ha preso il posto di Ilary Blasi nel cuore di Francesco Totti, è arrivata al Circeo da una decina di giorni. A pochi chilometri c’è il Capitano, impegnato nelle sue prime vacanze da papà single a Sabaudia con le due figlie. Lontani ma vicini, insomma.

Le giornate di Noemi sono tranquille e all’insegna del relax. Tanto sole, tanto mare ma soprattutto tante coccole ai suoi bambini di 8 e 11 anni. La sua bimba non si separa mai da lei, fanno il bagno insieme non lontano dalla riva. Il tutto condito da abbracci e tenerezze. Una vacanza all’insegna della normalità. Noemi infatti va a fare la spesa al supermercato, ma anche ai mercatini ed alle bancarelle. È stata immortalata con le buste della spesa mentre usciva da un negozio. Di sicuro finora non è stata notata ad eventi, feste, ricevimenti, né vi sono suoi scatti in questo o quel ristorante. Ha scelto di circondarsi solo di amici cari e fidati. Tra loro, unico personaggio noto, Antonello D’Urso, un chitarrista di fama, che ha accompagnato tra gli altri Angelo Branduardi.

Anche la vita di Totti, a Sabaudia, scorre a ritmi lenti, senza particolari sussulti. Bene attento a non farsi immortalare dai fotografi in “zona Noemi”. Una full immersion con i tre figli per rigenerare mente e cuore dopo l’annuncio della separazione con Ilary. Presto Isabel (la più piccola) lascerà la villa di famiglia per trascorrere altro tempo con la mamma rientrata dalle splendide montagne del Trentino.

I FIGLI GRANDI

Cristian e Chanel, invece, resteranno con il papà almeno fino a Ferragosto. Francesco, rispetto ai primi giorni di vacanza sul litorale pontino in cui ha mantenuto un profilo basso e riservato, ha osato qualcosa in più. È stato avvistato al supermercato del paese, in un negozio di elettronica e al Luna Park a giocare con la piccola Isabel. In tutte le occasioni in moltissimi lo hanno fermato per un selfie ricordo e lui con il sorriso e infinita disponibilità si è prestato al rituale.

A volte fa anche avanti e indietro con Roma per gli allenamenti di Cristian. Non mancano le partite a padel, fosse per lui giocherebbe ogni giorno. Compagno inseparabile l’ex terzino della Roma Vincent Candela con cui ha già disputato alcuni match presso il Kirkos Padel Club. Un circolo che si trova a Colle Puccio, pochi chilometri più a nord di Sabaudia. Lì, nel tardo pomeriggio e davanti ad alcuni fortunati curiosi (top secret orario e giorni in cui va a giocare), si è tenuto in allenamento in attesa di tornare a Roma. Dove proseguirà la vita da papà single, certamente a ritmi più frenetici.