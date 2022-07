Noemi Letizia mamma per la quarta volta: è nato Leo Vincenzo

Nasce Leo Vincenzo, il quarto figlio dell'influencer e life coach napoletana Noemi Letizia. A soli 31 anni diventa madre per la quarta volta, un figlio nato dall'amore con Michele, un imprenditore napoletano nel settore dell’intrattenimento. Dopo soli pochi attimi dal parto, Noemi Letizia immortala la scena per postare il magico momento e mantenere aggiornati passo dopo passo i suoi followers. «Esiste chi ancora non ha capito che anche nella sofferenza, l'amore regala sempre un sorriso»: Sono queste le parole che Noemi Letizia sottoscrive alla prima foto che la ritrae con il suo compagno ed il nuovo arrivato in famiglia.

Parole che lasciano comprendere la gioia di una ragazza che sa cosa vuol dire «sofferenza», più volte Noemi ha raccontato di come improvvisamente la sua vita, all'età di soli 18 anni, cambiò totalmente e come il violento impatto mediadico abbia fatto nascere in lei difficoltà che si sono tramutate poi in depressione e disturbi alimentari. Da semplice ragazza della provincia di Napoli divenne un personaggio mediatico, il tutto accadde per la presenza di Silvio Berlusconi alla sua festa di compleanno.

Anni di battaglie hanno portato però Noemi Letizia ad avere la sua rivincita, a salvarla infatti da questi momenti difficili ci sono stati diversi amori nella sua vita ed anche la sua tenacia nel mondo del lavoro ha portato il conseguimento di molti successi. A trent’anni, e in attesa del quarto figlio, Noemi decide di mettere fine al suo passato, crea una nuova linea di moda ed assieme al suo nuovo compagno riscopre la sua vena ironica e la sua smisurata creatività.