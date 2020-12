Non è la Rai, Pamela Petrarolo mamma per la terza volta: è nata Futura

Pamela Petrarolo è diventata mamma per la terza volta. Pamela Petrarolo, ex stellina di “Non è la Rai” ha annunciato da Instagram di aver dato alla luce la sua terza figlia, Futura.

Dal social Pamela Petrarolo ha postato una foto che la vede insieme alla figlia appena nata, seguita dalla didascalia: «Benvenuta al Mondo Futura.... Sei il miracolo più bello del mondo... La tua Mamma.... 3 figlie Femmine ...mi sento Forte accanto a voi ....Ps: Futura, ti confido una cosa... Tuo Papà Giovanni ha pianto come un bimbo🥰 #Love #family #life #futura #instagram #instamoment. 6/12/20 3260 kg di Amore...❤️🙏».

APPROFONDIMENTI MILANO Chiara Ferragni e Fedez premiati con l'Ambrogino d'oro:... DISAVVENTURA Mario Balotelli, la sua auto distrutta dai vandali. E promette... CHEZ D'URSO Barbara Bouchet a Domenica Live presenta Massimiliano: «Geloso...

La piccola è nata dalla relazione di Pamela con Giovanni Pea: la coppia ha già due figlie femmine, Angelica e Alice.

Ultimo aggiornamento: 12:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA