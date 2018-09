Nozze a Nerano per la chef Katie Lee e il produttore televisivo Ryan Biegel Foto

Lunedì 3 Settembre 2018, 14:56

MASSA LUBRENSE - Per pronunciare il fatidico «sì» hanno scelto una delle location più suggestive dell'intera penisola sorrentina, oltre che tradizionale ritrovo di decine di esponenti del jet set internazionale. L'autrice statunitense Katie Lee, esperta di cucina e critica gastronomica di fama mondiale, e Ryan Biegel, attore e produttore televisivo, si sono sposati nella suggestiva cornice dell'hotel-ristorante "Lo Scoglio" di Marina del Cantone, dove sono stati in vacanza per l'intera settimana che ha preceduto la cerimonia.A organizzare il ricevimento è stata Marcy Blum, wedding planner che tra i suoi clienti annovera una lunga serie di coppie vip: l'attore e regista americano Kevin Bacon con Kyra Sedgwick, lo scrittore indiano Salman Rushdie con Padma Lakshmi, l'nterprete cinematografico Colin Hanks con Samantha Bryant, la star del basket Lebron James con Savannah James, l'imprenditore George Soros con Tomiko Soros e persino la famiglia Rockefeller. Il menù? Ovviamente a base di piatti della tradizione gastronomica locale, a cominciare da quella pasta e zucchine alla Nerano che lo chef Tommaso De Simone ha servito mentre gli ospiti si scatenavano nelle danze a notte fonda.La sposa ha indossato un abito bianco senza maniche con un lungo strascico, mentre lo sposo ha optato per un abito scuro che ne metteva in risalto l'altezza e il fisico scultoreo. Immancabile il bacio e la foto ricordo sul pontile dello «Scoglio», adornato per l'occasione con fiori bianchi: proprio qui, fino a poche settimane fa, sono stati avvistati personaggi del calibro di Paul McCartney, Tom Hanks, Jennifer Lopez e Lebron James, tutti attirati dalle delizie della cucina massese e dall'atmosfera familiare che si respira nello storico locale di Marina del Cantone.«Ci siamo sposati», ha scritto su Instagram una entusiasta Katie Lee, amica di vecchia data di Antonia De Simone, una dei titolari dello «Scoglio». «Boom, fatto. Sposati», ha replicato Biegel attraverso il social network. I due avevano ufficialmente annunciato il loro fidanzamento il 22 marzo scorso. E ora, a distanza di meno di sei mesi, sono già marito e moglie. Per la Lee, comunque, non si tratta del primo matrimonio: la 36enne star della gastronomia mondiale è stata per cinque anni moglie del cantante Billy Joel, sposato nel 2004 ma dal quale si è separata nel 2009.