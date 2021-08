Belen, la gallery "nuda" di Ferragosto. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «La terza foto è troppo volgare...». La showgirl argentina sta trascorrendo con i figli e il compagno Antonino Spinalbese le vacanze nella sua villa all'isola Albarella in Veneto. Ma per il week end di Ferragosto, Belen si è spostata a La Spezia, città natale del fidanzato.

APPROFONDIMENTI IL LIETO EVENTO Belen Rodriguez svela i messaggi degli ex dopo la nascita della... LA SHOWGIRL Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il video della loro storia... PICCOLINA Belen, la tenera foto di Luna che dorme nel lettino ma un dettaglio...

E proprio qui, la conduttrice di Tu si que vales ha regalato ai fan una gallery super hot. Nelle immagini, Belen appare in tutto il suo splendore, senza veli coperta solo da un asciugamano bianco. Ma è la terza foto a scatenare la polemica, quella in cui compare il famoso lato B da urlo.

La gallery hot divide i follower. Se in tanti ci complimentano con la showgirl «Sei stupenda, un sogno», alcuni utenti non condividono gli scatti bollenti. «La terza foto non la condivido», scrivono. E ancora: «Perché vuoi farti conoscere solo per il tuo aspetto fisico e non per la professionalità...». E spuntano anche gli haters bacchettoni: «Copriti che hai due figli...». In ogni caso, la gallery bollente di Belen fa il pieno di like... Buon Ferragosto!