Occhiali e abito scuro, Guedalina Canessa più sexy che mai a Castel dell'Ovo

Mercoledì 5 Settembre 2018, 17:01

Abbronzatissima, sorridente e sempre più innamorata: la fashion blogger e influencer Guendalina Canessa si è concessa una giornata in barca nelle acque del golfo di Napoli. Momenti di relax per la bella 37enne fiorentina, divenuta famosa nel 2007 dopo aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello, che per l'occasione si è fatta immortalare in abito scuro particolarmente eccentrico e sensuale, composto da un corpetto e da una gonna in tulle con uno spacco vertiginoso.«Ho sofferto il mal di mare», confessa Guendalina a margine della fotografia che la ritrae nello specchio d'acqua a breve distanza da un luogo-simbolo di Napoli come Castel dell'Ovo: uno scatto che, in breve tempo, ha fatto il giro del web facendo incetta di 'like'. Da sempre appassionata di moda, dopo aver partecipato al Grande Fratello e inanellato diverse ospitate in tv, la Canessa si è riscoperta fashion blogger e influencer di successo: su Instagram conta più di 520mila follower e collabora con prestigiose griffe italiane e internazionali.A esaltare la bellezza di "Guenda" è anche la ritrovata serenità con Pietro Aradori, 30enne cestista della Virtus Bologna e della Nazionale italiana alla quale l'ex gieffina è legata già da qualche anno. La coppia ha vissuto un primo momento di crisi ad aprile 2017 e poi ancora uno a giugno scorso, quando Aradori ha annunciato la fine della love-story attraverso i suoi canali social. Dopo qualche mese, però, tra Guenda e Pietro è tornato il sereno: «Abbiamo cercato di separarci per ben due volte, ma non ci siamo riusciti», chiosa la sexy influencer su Instagram.