Uomini e donne, Biagio Buonomo e Caterina Corradino si sposano a Villa Tamerici: magico sì davanti al mare

Biagio Buonomo e Caterina Corradino, del programma Uomini e donne-trono over di Maria De Filippi, coroneranno il loro sogno d'amore nell'incantevole cornice di Villa Tamerici, direttamente sul mare, in località contrada Postilli di Ortona, in provincia di Chieti. L'annuncio è arrivato direttamente dalla coppia tramite la pagina Instagram ufficiale del programma dove Caterina e Biagio si sono mostrati con la partecipazione che hanno consegnato agli invitati al loro grande giorno.

APPROFONDIMENTI IN LOVE Beatrice Valli e Marco Fantini, quarta gravidanza in arrivo? Ecco la... FIORI D'ARANCIO Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati IN LOVE Matilde Brandi, foto col nuovo compagno: chi è il misterioso...

«Quando l’amore vi chiama, seguitelo» ha concluso Caterina Corradino al termine del video con cui, lei e Biagio, hanno voluto condividere la notizia con tutti i loro fan. La proposta di matrimonio è arrivata, in realtà tre anni fa nel corso del dating show, ma le nozze sono state rimandate a causa della pandemia da Covid -19. Le nozze si terranno nel pomeriggio del 5 settembre, alle 17.30, in una location che offre la possibilità di sposarsi direttamente sulla spiaggia. Biagio Buonomo vive a Francavilla al Mare mentre Caterina è di origini calabrese. Sono stati entrambi sposati e lui è papà di due figlie. La coppia si è conosciuta davanti alle telecamere e nel gennaio 2019 è arrivata la proposta direttamente in studio.