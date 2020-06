Pago, l’addio a Serena Enardu e Alessandro Graziani: «Non mi interessa un confronto con lui»

Ultimo aggiornamento: 20:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non vuol sentir parlare di, tentatore della sua exnel programma in cui si sono detti (temporaneamente) addio, Temptation Island Vip. Per il cantante, da poco scrittore col suo “Vagabondo d’amore”, il confronto è inutile e, dispiaciuto per la fine della relazione con la Enardu, le lascia una porta aperta.Pago, al secolo Pacifico Settembre, non vuole incontrare Alessandro né ascoltare le dichiarazioni che sta rilasciando la sua ex: “Non mi interessa arrivare ad un confronto con lui – ha spiegato a “SuperGuida Tv” - Io vivo la mia vita e non guardo quella degli altri. Non so gli altri cosa dicano e cosa facciano. Non mi interessa perché ho la mia di vita che mi preoccupa”.Ora si dedica a sé stesso e al figlio, sebbene per l’addio a Serena non sia detta proprio l’ultima parola: “Non so neanche cosa abbia dichiarato, sto pensando a me. Di tutto quello che è successo tra me e Serena mi dispiace molto. E’ giusto dedicare del tempo a me e a mio figlio. Io vado avanti che non vuol dire voltare le spalle a qualcuno o a qualcosa. Se poi in questo andare avanti accanto a me c’è qualcuno vuol dire che il destino voleva questo”.