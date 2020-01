Pago e Serena Enardu, l'ex di lei attacca: «Mi sembra tutto finto». E Imma Battaglia zittisce Licia Nunez

«Ho saputo da un giornalista che ci eravamo lasciati». Giovanni Conversano a Domenica Live racconta la fine della sua storia con Serena Enardu. «Ero in palestra, mi ha telefonato un giornalista e mi ha detto che lei gli aveva comunicato che tra noi era tutto finito e mi accusava di tradimento».

Nel salotto tv di Barbara D’Urso si parla della storia tra Serena e Pago.

«Nel loro incontro al Grande Fratello Vip mi sembrava ci fosse finzione».



Da un amore all’altro. Parlando del reality non si può non commentare le dichiarazioni di Licia Nunez, ex di Imma Battaglia, sulla stessa Imma e la moglie

«Licia mente - dice Imma Battaglia - è bugiarda. Lei per me è stata una storia molto importante. Io avevo 18 anni più di lei, avevo 44 quando l’ho conosciuta e sono arrivata a 50 anni. Lei è arrivata a 30. Sta dicendo un sacco di bugie. Se mi voleva parlare mi poteva telefonare, come fa continuamente, ha scelto di andare al Grande Fratello, ha palco e microfoni quando vuole. Capisco che non la conosceva nessuno, sta usando me ed Eva ovviamente. Non ho nessun tipo di problema ma ho problemi sulla verità. Non ho mai chiesto a Licia di venire alla nostra unione civile, lei mi ha telefonato, dicendomi che ci teneva tantissimo. Quando dice che l’ho cacciata di casa dopo un mese, è stata un anno a casa mia. Io rimango sempre accanto alle donne. Sta mentendo».

Imma Battaglia difende Eva Grimaldi: “La amo più della mia vita. Licia parlasse della sua fidanzata, non di me».

