Pamela Anderson si sposa con il suo bodyguard: è il quinto matrimonio

Si sono innamorati durante il lockdown e si sono sposati alla vigilia di Natale. Pamela Anderson, 52 anni, ha raccontato a DailyMail tv di aver sposato Dan Hayhurst a casa sua sull'isola di Vancouver, in Canada. Il matrimonio è avvenuto a dicembre, lei radiosa in gonna di tulle, corpetto beige a maniche corte e strascico a pois bianchi, ma anche un pratico paio di stivali da pioggia per non affondare nel fango del giardino.«Sono esattamente dove devo essere - ha aggiunto - tra le braccia di un uomo che mi ama veramente». Emozioni e ricordi: «Mi sono sposata nella proprietà che ho comprato dai miei nonni 25 anni fa, qui è dove i miei genitori si sono sposati e stanno ancora insieme. Mi sento come se avessi chiuso il cerchio».

La scintilla è scoppiata durante il periodo di reclusione forzata: «Quest'anno insieme è sembrato come sette anni da cani. Siamo caduti perdutamente l'uno tra le braccia dell'altro ed è stato un adattamento naturale». Per l'attrice è il quinto matrimonio. Lo scorso anno si era sparsa la voce del suo matrimonio con il produttore cinematografico Jon Peters, che però la Anderson in seguito aveva negato. Nella lista degli ex mariti, oltre a Peters ci sono Tommy Lee (da cui l’attrice ha avuto i figli Brandon, 23 anni e Dylan, 22), Kid Rock e Rick Solomon, sposato per ben due volte (nel 2007 e nel 2013).

Ultimo aggiornamento: 12:23

