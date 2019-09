Pamela Prati, il film«"Mark Caltagirone, una storia italiana» arriva a Roma dopo lo stop dei legali

Martedì 10 Settembre 2019, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 20:09

"Questo film non s'ha da proiettare". Parafrasando un celebre verso manzoniano sembrava questo il destino diEppureil cortometraggio ispirato alla storia die del suo fantomatico fidanzato arriva a Roma dopo essere stato ostacolato dai legali della showgirl. La vicenda al centro del film diretto daha monopolizzato la scorsa stagione televisiva e appassionato gli utenti dei social.Il trailer del discussodoveva essere proiettato per il 26 luglio alma è stato bloccato dai legali della Prati che hanno diffidato l'organizzazione delle Giornate del Cinema Lucano a proiettare il corto di circa due minuti e mezzo «perché - come ha spiegato lo stesso Gianni Ippoliti - secondo gli avvocati della Prati si preannuncia altamente lesivo per la showgirl e quindi potrebbe danneggiarla».Il film sarà proiettato per la stampa il 19 settembre al Palazzo dell'Informazione, insede dell'agenzia di stampa Adnkronos. Presente, oltre a Ippoliti, anche il cast del film.interpreta Pamela Prati, mentre il misterioso Mark Caltagirone ha il volto diSulla scelta di fare un film sull'argomento il regista spiega: «Dopo mesi che si è parlato di questa storia, con la fine dei palinsesti invernali, gli italiani sono stati lasciati 'scoperti' e 'in sospeso'. Abbiamo fatto un fanta-thriller ispirato a Ionescu e quindi al teatro dell'assurdo... Nella mia pellicola Mark Caltagirone esiste e si vuole sposare».