Pamela Prati, il giallo del matrimonio: la smentita di Verissimo e lei risponde così

Venerdì 3 Maggio 2019, 17:30 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2019 17:35

A breve dovrebbero celebrarsi le nozze frae Marco (detto Mark) Caltagirone, ma il giallo continua a infittirsi. Durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso”, l’impegnatissima conduttrice Mediaset ha sentito al telefono il futuro sposo, che per giustificare la sua assenza ha parlato degli accordi con “”, programma condotto da Silvia Toffanin che ha l’esclusiva delLa voce telefonica che in trasmissione ha confermato (dopo un po’ di insistenza di Barbara) di essere Marco Caltagirone ha infatti fatto sapere di non poter comparire in pubblico per via dell’esclusiva firmata con Verissimo. L’account social del programma ha provveduto prontamente a smentire l’imprenditore, con un post in cui si legge: “Come già detto, durante l'intervista con @pamelaprati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l'ora di conoscerlo! #Verissimo”.Dal canto suo Pamela, dal suo account Instagram, nelle stories ha pubblicato alcuni post in cui scrive “Curatevi la cattiveria” o “Trovo vergognoso che tutti vogliono essere protagonisti della mia storia parlando a vanvera e fingendosi amici”.