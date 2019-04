Pamela Prati, il mistero del matrimonio: vero o finto? L'agente e amica: «Marco non vuole apparire ma ci sarà uno speciale»

Lunedì 8 Aprile 2019, 18:29 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un giallo sul prossimo matrimonio di Pamela Prati. La soubrette infatti ha annunciato le nozze su giornali e tv con l’imprenditore Marco con cui si sarebbe già unita con rito civile (oltre ad avere due figli in affido) e da quel momento è nato un mistero.La Prati infatti, secondo “Dagospia” al comune risulterebbe ancora nubile, mentre il neo marito è completamente assente dai social. Tracce telematiche di lui in passato, quando sembrava aver sposato la deputata Wanda Ferro, che a suo volta nega di conoscerlo. Anche dal punto di vista professionale, le informazioni della sua vita da grande imprenditore edile con attività in tutto il mondo sono pressoché inesistenti.Solo pubblicità quindi? Sembra di no perché ad assicurare la veridicità delle dichiarazioni di Pamela è arrivata l’agente e amica della Prati, Eliana Michelazzo, che ha fatto sapere che non solo le nozze ci saranno, ma che ci sarà anche uno speciale: «(Marco) non vuole apparire. Non è in Italia. Se lei va in tv dicendo che è felice e che ha trovato l’amore della sua vita a 60 anni, perché dobbiamo farle una colpa? Non c’è nessun gioco dietro. A breve, ci sarà uno speciale sul matrimonio. Lo vedrete».E di sicuro sarà una festa da favola, dato che la stessa showgirl ha spiegato in una recente intervista che saranno presenti un centinaio di ospiti, fra cui vip del calibro di Mara Venier, Simona Ventura e il cast del “Bagaglino”.