Paola Barale, la confessione dell'ex di Marco Bellavia: «Single, ma il sesso non manca»

Paola Barale è felice. Nonostante sia single da ormai sette anni, dopo la rottura con Raz Degan, la showgirl 55enne non sembra intenzionata a cercare l'amore. E così in un'intervista al settimanale di gossip F. è pronta a rivelare anche dei dettagli piccanti. «Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto che, però non cerco, mi diverto con quelli sbagliati», aprendo anche alla possibilità di un'avventura con un'altra donna «Se dovesse capitare, non mi precludo niente».

«Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci», ha spiegato la Barale al magazine di gossip. La conduttrice televisiva spiega di come si svolgono le sue giornate tra lavoro, allenamenti in palestra e i mille progetti che porta avanti contemporaneamente. E nonostante l'avanzare dell'età, Paola Barale ha optato anche per una scelta green: «Ho venuto la mia auto e mi sposto per Milano in monopattino». Per lei l'età sembra essere solo un numero, invecchiare non la spaventa per niente e ha deciso di dire stop anche ai trattamenti estetici invasivi, quei ritocchini che ormai accompagnano la routine delle showgirl. «Mi sento bella e più in forma che mai».

Dopo aver rivelato di avere una vita sessuale piuttosto attiva, nonostante l'assenza di un fidanzato, Paola Barale ha aperto le porte anche a un possibile amore saffico. Non cercando l'amore, in quanto ha trovato l'equilibrio perfetto, non si preclude nessuna strada. Se dovesse arrivare, però, è pronta ad accoglierlo anche se si trattasse di un'avventura al femminile: «Se dovesse capitare, non mi precludo niente». Anche se, in una recente intervista a «Belve» a proposito delle sue preferenze sessuali aveva specificato: «Nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone».

Fino ai suoi 48 anni di età, Paola Barale ha sempre avuto uomini nella sua vita. Ai tempi de «La ruota della Fortuna» era fidanzata con l'ex conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia, oggi tornato protagonista per la triste vicenda di bullismo all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Successivamente nella sua vita è entrato Gianni Sperti, con il quale si è anche sposata. Il matrimonio con l'ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne, però è durato solo tre anni, dal 1999 al 2022. Infine la love story con Raz Degan, ultimo uomo nella vita di Paola prima di riscoprire la bellezza della vita da single.