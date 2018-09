Paola Caruso, nuovo attacco all'ex: «Non si interessa alla salute di suo figlio»

Martedì 18 Settembre 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Caruso torna ad attaccare il padre di suo figlio, accusandolo di essere totalmente disinteressato alla salute del bambino. La ex bonas sembra aver finalmente raggiunto la serenità desiderata accettando anche la fine della relazione con Francesco Caserta, ma il fatto che l'ex compagno non sembra interessato al bambino la rende comunque triste.«Basta il fatto che non stia al mio fianco e che non si interessi neanche minimamente della salute di suo figlio», queste sono le parole della Caruso, in risposta a un commento di una follower su Instagram che sosteneva che andasse ascoltata anche l'altra campana. Paola, che appare radiosa e felice della sua gravidanza, tra poco arriverà sul piccolo schermo come concorrente di Pechino Express, reality in cui ha scoperto di aspettare il suo Nicola.Sempre in un commento Paola sembra rispondere alla domanda che molti si pongono, ovvero cosa possa aver portato Francesco ad allontanarsi e lei scrive chiaramente: «La codardia e la madre», facendo riferimento alla sua ex suocera con cui non avrebbe mai avuto un buon rapporto e a suo dire avrebbe fatto di tutto per allontanarlo da lei.