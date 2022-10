«Paola Di Benedetto e Berrettini stanno insieme», l'indiscrezione clamorosa

Nuovo flirt per Paola Di Benedetto? La speaker di Rtl 102.5, archiviata la storia con Rkomi, si getta nello sport: il prescelto è Matteo Berrettini, il bel campione di tennis, ormai noto per la vittoria a Wimbledon e la conseguente partecipazione a Sanremo 2022 come ospite. Dalle indiscrezioni riportate dal portale The Pipol, i due sono ufficialmente fidanzati e proprio in queste ore sono insieme in albergo dove hanno passato la notte.

Dopo la fine della relazione con il cantante Rkomi, Paola di Benedetto, ritrova l’amore tra le braccia del tennista: una coppia che in molti approvano, soprattutto esteticamente. Entrambi mori, di bell'aspetto: sarà la volta giusta? Sembra che i primi contatti tra Berrettini e Paola siano nati tramite i social per poi incontrarsi nella vita reale. La scintilla, quindi, sarebbe nata successivamente allo scambio di chat e battute sui social. I fan attendono trepidanti la conferma ufficiale da parte di entrambi.