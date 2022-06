Paola Di Benedetto e Rkomi, è ufficiale: Fedez presenta «la coppia dell'anno»

Paola Di Benetto e Rkomi sono sicuramente la coppia più «chiacchierata» del momento. Tra i due sembra porprio essere scattata la scintilla e, dopo settimane di gossip e rumors, ecco anche la prima foto ufficiale social insieme. I due, finalmente, non vogliono più nascondersi e insieme a Fedez e Chiara Ferragni, arriva la conferma della loro relazione.

APPROFONDIMENTI DREAM TEAM Chiara Ferragni, Fedez, D'Amico e Rkomi al concerto di Mengoni,... LA COPPIA Paola Di Benedetto e Rkomi in love ufficialmente? Arriva la conferma GOSSIP X-Factor, «scontri infuocati tra Fedez e Ambra...

Leggi anche > Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il bacio non lascia dubbi: ufficialmente di nuovo una coppia

Dopo i primi baci rubati dai paparazzi, ecco che Paola Di Benedetto e Rkomi escono allo scoperto. E lo fanno in grande stile, dando l'annuncio del loro amore sul profilo Instagram di Fedez, davanti a più di 14 milioni di follower. La cena a quattro con Fedez e la Ferragni è l'occasione giusta per fugare ogni dubbio e rivelare ai fan la loro love story. E a benedire la coppia ci pensa il rapper milanese che li incorona a «coppia dell'anno».

I due appaiono sorridenti e complici per tutta la sera. Nelle storie di Fedez i due siedono uno di fronte all'altra e si godono la serata in compagnia della coppia di amici. Gli occhi non mentono: tra i due c'è già un grande feeling. Dopo qualche rumors e indiscrezione che li vedeva già in crisi, loro rispondono con l'ufficialità del loro amore mostrandosi più affiatati che mai e desiderosi di continuare la loro conoscenza anche sotto la luce dei riflettori.

UNA VITA ALL'INSEGNA DELLA MUSICA

Per Paola Di Benedetto la musica rappresenta il filo conduttore della sua vita, e non solo per la storia d’amore conclusa con Federico Rossi e quella appena iniziata con Rkomi. Ex vincitrice del Grande Fratello Vip, la giovane showgirl ha spiccato il volo nel mondo della musica attraverso importanti impegni in tv e in radio. Oltre ad essere ormai voce fissa di RTL 102.5, ha anche condotto gli spin-off di X-Factor e l’RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, oltre al Radio Zeta Future Hits Live nel 2022.