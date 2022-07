Nessu problema di genere per Paola Egonu. La pallavvolista aveva, che aveva fatto coming out qualche anno fa raccontando della sua storia con una ragazza, ha infatti piu' volte detto di essere attratta dalle persone a prescindere dal sesso di queste, non escludeva quindi neanche allora di poter avere una storia con un ragazzo. E oggi arriva la conferma. La statuaria opposto di Cittadella, che giocherà dalla prossima stagione con il Vakifbank di Istanbul sembra aver ritrovato l'amore. Lui è Michal Filip, 27enne polacco anche lui pallavolista. Biondo, occhi azzurri e fisico statuario.

Paola Egonu, Michal Filip nuovo amore?

Non si nascondo i due che anzi, prima di tornare alle loro rispettive preparazioni atletiche, postato scatti romantici della loro vacanza in Sardegna su Instagram.

La stella piu' splendente della nazionale azzurra si trova in Sardegna con alcuni amici, tra i quali Filip con il quale sembra avere atteggiamenti molto affettuosi. Fidanzati? E’ sicuramente ancora presto per dirlo, di certo tra i due c’è un legame molto speciale. Dopo la relazione con Katarzyna Skorupa, la scelta di Paola Egonu è ricaduta ancora nel suo ambiente. Per ora nessuno dei due si sbilancia, ma le foto parlano chiaro.

Chi è lui

Michal Filip, anche lui, come Paola, gioca nel ruolo di opposto in Tuchia, dallo scorso anno gioca allo Yeni Kiziltepe, club della massima serie turca. Anche la Egonu dalla prossima stagione giocherà lì, un segnale che accredita la pista della storia tra loro: la vicinanza geografica favorirebbe la relazione, anche se la stessa campionessa non è nuova a storia a distanza. Aspetteremo il prossimo post per scoprire la verità.