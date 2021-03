Paola Turani è incinta, l'annuncio su Instagram della modella e influencer: «Niente è impossibile»

«La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità» con queste parole la modella bergamasca Paola Turani rivela al suo pubblico Instagram di essere incinta. L'annuncio della dolce attesa è accompagnato da una foto di famiglia dove l'influencer mostra il suo pancione al terzo mese di gravidanza, accanto al marito, l'imprenditore Riccardo Serpellini e i loro due amati cani. «In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose» scrive nel post, «Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme rickyserpella. Abbiamo capito che davvero “Niente è impossibile”... la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere... nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire».

Ed aggiunge «Quanto ho sognato questo momento, quanto... e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Tu Siamo davvero tanto, tanto felici di condividere insieme a voi questa bellissima notizia: La nostra famiglia finalmente si allarga! Ci scoppia il cuore di felicità!!! ps-ammetto che non è stato facile non fare spoiler in questi 3 mesi, mm ok forse qualcosina mi sono lasciata sfuggire. Insieme alla nostra famiglia, agli amici e a voi... oggi si festeggia! Paola e Ricky».

Non tardano ad arrivare gli auguri dal mondo dello spettacolo e delle star social. «Congratulazioni» scrive Chiara Ferragni nei commenti, «Felicissima per voi» è l'augurio di ClioMakeup. «La vita è un dono meraviglioso! Auguri ragazzi» sono invece le parole di Paola di Benedetto sotto il post.