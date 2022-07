Paola Turci e Francesca Pascale, il matrimonio raccontato sui social: foto e video

Raggianti, eleganti, innamorate. Stiamo parlando, ça va sans dire, di Paola Turci e Francesca Pascale, da ieri sera unite civilmente con un matrimonio nel segno dell’amore senza pregiudizi che oltre a suscitare l’inevitabile scalpore ha lanciato a tutti un messaggio: love is love, l’amore è amore. E, soprattutto, si può vivere quest’amore e persino un matrimonio in perfetta sobrietà, circondate solo dagli affetti più cari: quelli che hanno saputo mantenere per chissà quanto il riserbo su un rapporto che, se inghiottito dal gossip, avrebbe rischiato magari di banalizzarsi.

E allora onore al merito ed al sentimento perché quello di Paola e Francesca a giudicare da quanto si è potuto vedere dai social e dalle stories condivise da invitati ed addetti ai lavori è stato davvero un matrimonio discreto, ma con tanta gioia.

Trucco leggerissimo opera di Manola Spaziani per le due protagoniste del giorno, accompagnate dalla stylist Paola De Cegli, entrambe si sono presentate al municipio di Montalcino in pantaloni e bianco a bordo di una Jaguar bianca, da cui sono scese mano nella mano.

Immediata la carrellata di auguri, da quelli spiritosi dell’azienda funebre Taffo («Finché Taffo non vi separi») condivisi dalla stessa Pascale così come quelli di Maria Vittoria Brambilla fino a quelli degli amici di una vita e di tanti altri.

La cerimonia, durata poco più di 40 minuti, stando alle stories proposte dai pochissimi presenti (in tutto meno di 30) ha restituito alla folla di curiosi e giornalisti che attendeva all’uscita una coppia che risplendeva di felicità, e che si è poi diretta al Castello di Velona per brindare al traguardo raggiunto. Qui, ad attenderle, c’era già un magnifico tavolo imperiale decorato, come ha spiegato nel suo post il Giardino Fiorito Franceschini, con fiori dai colori delicati ed armoniosi, con tulipani bianchi che ne sottolineavano la preziosità.

Accolti da un romantico sottofondo musicale opera di un elegante quartetto al femminile in abito lungo color lavanda, la serata è stata poi animata dalla selezione musicale della dj Sasha, che ha fatto ballare tutti sulle note delle hit più amate di sempre. All’interno del resort, al termine di una cena di gala gourmand a lume di candela con tanto di olio d'oliva alla base dei singoli portacandela, Paola si è esibita in un piccolo live per i suoi ospiti. E, a sorpresa, per la sua amata ha intonato «Tu sì na cosa grande», di cui forse non avrà ricordato tutte le parole ma che ha comunque emozionato Francesca, con cui si è abbracciata felice a fine canzone.

Una giornata ricca di emozioni per Paola e Francesca, che sulle sue pagine ha scritto Il giorno più bello della mia vita, ma anche per i loro ospiti che hanno avuto il piacere di condividere con loro il coronamento di un sogno nell’atmosfera fiabesca delle colline toscane, dove oggi tutto il gruppo si è ritrovato per fare colazione a bordo piscina o nelle proprie stanze, manco a dirlo, da fiaba.