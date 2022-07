Tra poco ore Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno. Volevano tenere la notizia riservata per amici e parenti, la cantante e l'ex di Silvio Berlusconi, ma una volta trapelata la notizia non hanno potuto far altro che confermare. Così da due giorni non si parla d'altro.

Francesca Pascale e Paola Turci spose, gli ex famosi (da Silvio Berlusconi a Paolo Canè)

Paola Turci e Francesca Pascale, oggi le nozze: tutti i dettagli

È ormai tutto pronto per il fatidico Sì che sarà detto oggi attorno alle 17 a Montalcino a piazza Matteotti, tra i verdi colli della Toscana. A officiare la cerimonia sarà il sindaco Silvio Franceschelli. Poi la coppia e gli amici si sposteranno al Castello di Velona, un Wine Resort Spa 5 stelle sempre nella zona del Brunello. Da quanto si sa dalle prime indiscrezioni la cantante avrebbe deciso di raggiungere il comune a bordo della sua Audi A3, mentre l'ex di Berlusconi avrebbe scelto una super Jaguar bianca.

Francesca Pascale e Paola Turci, oggi il sì. Il regalo di Berlusconi forse due gioielli

Location e menù

«Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia…». Queste le parole che la Pascale avrebbe rilasciato a Repubblica dopo l'ondata di auguri per il matrimonio. E secondo sempre i rumors alla festa sarebbero stati invitati solo 30 ospiti, le persone piu' care alle due donne. Nella cornice magica del Castello di velona è probabile che paola e Francesca abbiano optato per un menù vegano, visto che entrambe non mangiano carne.

Gli ospiti

Non sarà presente, quasi sicuramente Silvio Berlusconi, che sembrerebbe però aver scelto di fare un regalo alle due donne. Almeno questo secondo quanto dicono in Forza Italia. Ma gli auguri ufficiali arrivano da Paolo Berlusconi «Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicino a mio fratello Silvio, gli auguri per una vita felice».

La loro storia d'amore

Una storia d’amore quella tra la Pascale e la Turci che va avanti oramai da diverso tempo, e anche se non non era mai stata sbandierata al vento non era mai neanche stata smentita. Era il 2020 quando uscirono i primi scatti, sul settimanale Oggi, della coppia che fu' fotografata nel Cilento, a bordo di uno yacht, durante una vacanza mentre si scambiavano baci appassionati.

Paola Turci, insulti omofobi dopo l'annuncio del matrimonio con Francesca Pascale: «Ignoranza e cattiveria»

Nozze con gli haters

«Ho rifiutato copertine e soldi, non ho voluto mangiare su quel pettegolezzo, perché penso che basti il silenzio. Non è necessario dire quello che sei». Con queste parole la cantante un anno dopo quelle foto volle mettere a tacere ogni pettegolezzo. «Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione». Entrambe le donne rivendicano la loro libertà di amare, perché l’importante è essere felici. In queste ore, Turci ha commentato indignata gli insulti omofobi ricevuti dopo che è stata diffusa la notizia del suo matrimonio con Francesca Pascale: «Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità». Ma non saranno certo una manciata di haters a rovinare questa giornata speciale per Paola e Francesca.