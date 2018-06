Lunedì 11 Giugno 2018, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vista della festa per i suoi 57 anni, che compirà il prossimo 14 giugno, Paolo Bonolis si è regalato una vacanza a Formentera. Il conduttore di “Avanti un altro” è partito alla volta dell’isola delle Baleari, una delle sue mete estive preferite, assieme alla moglie Sonia Bruganelli e ai due figli Adele e Davide.Bonolis, al settimo cielo, è stato fotografato da “Nuovo” mentre si diverte in acqua con la famiglia.Recentemente si è fatto il nome proprio di Bonolis per la conduzione di Sanremo, ma lui ha smentito categoricamente la possibilità di un ritorno all’Ariston in sostituzione di Claudio Baglioni: «L’Ariston – ha fatto sapere in un’intervista - ha esaurito il suo spazio. Sanremo non mi va di rifarlo».