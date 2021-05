Paolo Brosio e Marialaura De Vitis, la coppia annuncia la rottura sui social

Paolo Brosio e Marialaura De Vitis si sono lasciati. Ad annunciare la fine della relazione è stata la modella 22enne sul suo profilo Instagram. «Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno».

«Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita- scrive Marialaura- e sono certa che anche lui pensa di me la stessa cosa». Un messaggio ricondiviso da Brosio, sempre tra le storie, senza però specificare le motivazioni della rottura della coppia venuta allo scoperto lo scorso autunno. La grande differenza d'età potrebbe essere uno dei motivi che li ha portati a dirsi addio, anche se entrambi hanno sempre assicurato che i 42 anni di distanza erano azzerati dalla complicità che si era instaurata fin da subito.