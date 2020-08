Da Paolo Sorrentino a Emma Marrone e Roberto Bolle: parata di vip tra Capri e la Costiera nel weekend di Ferragosto

Parata di vip a Capri per il lungo weekend di ferragosto. La prima a scegliere l'isola azzurra per una mini crociera di vacanza tra le acque dell'isola e della costiera sorrentina è stata Emma Marrone. La celebre cantante italiana, molto amata dai teenagers pare sia ancora sull'isola, incantata dalle atmosfere e dai colori di Capri ha postato più stories sul suo profilo Instagram insieme ad un gruppetto di amici, tra gite in barca, a largo del Faro di Punta Carena o nelle grotte mozzafiato e cene privé. In uno dei suoi ultimi scatti, postati sul suo stesso profilo instagram “real_brown”, Emma appare sorridente in compagnia del regista napoletano e premio Oscar, Paolo Sorrentino, allo stilista delle star Francesco Sognamiglio ed alcuni suoi amici e collaboratori.



Un altro protagonista del ferragosto caprese è stato infatti il regista de “la Grande Bellezza”,, che pare si sia preso una pausa dalle riprese del suo ultimo film girato a Napoli “E' stata la mano di Dio”, che ripercorrerà le tappe della vita del grande calciatore, vero e proprio idolo per il regista come per tanti napoletani. Altra personalità del mondo dell'arte e dello spettacolo a fare tappa a Capri in questi giorni è stato l'etoile della danza , tappa immancabile per il ballerino, simbolo italiano di eleganza e bellezza nel mondo è stato il ristorante sushi sulle scale della Piazzetta, Kukai Iki Capri, dove Bolle ha voluto salutare lo storico amico, posando per uno scatto sulle sue stories Instagram dalla terrazza del raffinato sushi bar. Sempre per la gioia dei fan Bolle ha postato alcuni scatti nella baia di Nerano su Li Galli, in quei luoghi che hanno incantato in passato il grande ballerino. Proprio da Li Galli, le isolette delle Sirene che nel mito incantarono Ulisse e tanti viaggiatori come Massine e Nureyev, Bolle ha condiviso una foto straordinaria, un saluto al sole al tramonto da migliaia di like.

Ultimi a fare tappa sull'isola dell'amore tra le grotte di Capri e le sue terrazze a strapiombo sul mare sono stati il calciatore Luka Jovic e la modella Sofija Milosevic che si sono promessi amore eterno al largo dei faraglioni. La bellissima modella serba, in dolce attesa, ha infatti annunciato con foto e video sui social la proposta avuta qualche giorno fa su una barca a largo dei faraglioni. Nelle sue stories, dove ha documentato i momenti più belli del soggiorno sull'isola, la bellissima Sofija ha scritto: «Sì! Grazie per essere tu, grazie perché rido tanto con te, grazie per amarmi. Ti amo immensamente».

Ultimo aggiornamento: 17:33

