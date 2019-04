Domenica 21 Aprile 2019, 17:45

Pasqua tutta caprese per Caterina Balivo, grande amante dell’isola azzurra dove ha anche casa. Foto e selfie con la famiglia a Via Camerelle, video stories in un’affollatissima Piazzetta e poi tappa ad Anacapri, destinazione Capri Palace per la colazione di Pasqua al Ristorante stellato l’Olivo, sotto la guida dello chef Andrea Migliaccio. Un'accoglienza tutta Anema e Core con le note della band di Gianluigi Lembo in live show, ad intonare i motivi che animano le notti capresi. Un buffet ricco di pietanze tipiche della tradizione: dalla colomba, alla pastiera rivisitate fino all’Uovo griffato Capri Palace. Protagoniste della colazione presso l'Hotel stellato sulle colline di Anacapri le sorelle Balivo, in duetto a cantare i pezzi della tradizione, in compagnia del General Manager Ermanno Zanini.