Patrizia Bonetti, confessioni hot al Grande Fratello: «Gianluca Vacchi a letto? Un toro»

Domenica 13 Maggio 2018, 17:25 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 17:49

Per Patrizia Bonetti è il momento di giocare a Obbligo o Verità. Per la concorrente del GF affrontare le varie prove a cui è stata sottoposta è stato un esercizio di simpatia e disinvoltura. Il picco dell'entusiasmo Patrizia però lo tocca quando come obbligo le tocca di bere uno shot di Vodka, dimostrando una certa passione per la bevanda in questione.Arriva anche il momento della verità, e la domanda è a bruciapelo: «Com'è a letto Gianluca Vacchi?». La risposta è decisa: «Gianluca Vacchi a letto è un toro».Il momento più esilarante è senz'altro quello in cui a Patrizia, sempre per obbligo, capita di doversi spalamare della Nutella in faccia. Con questa farcitura la Bonetti continuerà tutta l'intervista senza scomporsi affatto.