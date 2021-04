Paulina Porizkova posa nuda a 56 anni su Vogue: «Voi che avete un problema, potete sfogliare le pagine vestiti»

Paulina Porizkova, attrice e modella ceca, posa nuda a 56 anni sulla copertina di Vogue Repubblica Ceca ironizzando sui suoi potenziali detrattori: «Per voi che avete un problema con la mancanza di copertura, potete sfogliare le pagine completamente vestiti» scrive nel post Instagram. La Porizkova utilizza poi l'hashtag #sexyhasnoexpirationdate, ovvero, "la sensualità non ha data di scadenza", con l'intento di inviare un chiaro messaggio di coraggio e body positivity.

APPROFONDIMENTI MODA Tacchi alti, futuro incerto nel post Covid. Vendite quasi dimezzate... MODA Valentino, modello nudo con la borsa scatena l'odio sui social.... IL CASO I’mperfetta Project, l’iniziativa nata su Instagram...

Tacchi alti, futuro incerto nel post Covid. Vendite quasi dimezzate nel 2020: è l'effetto Kamala Harris



«Esattamente 40 anni dopo la mia prima copertina (tedesca) di Vogue all'età di sedici anni, eccone una nuova» si legge nel post social in cui mostra lo scatto di nudo in cui indossa solo un body trasparente che lascia scoperte la sue linee. «Nudo frontale completo, a 56 anni, su Vogue CZ. Vorrei davvero ringraziare le persone coraggiose di Vogue CZ per aver osato farlo, ma soprattutto l'incredibile team dietro questo servizio fotografico». E aggiunge «Non vedo l'ora di condividere anche le pagine interne, questo è stato uno dei servizi fotografici più divertenti e giocosi che ho fatto, forse nella mia vita».

I’mperfetta Project, l’iniziativa nata su Instagram diventa un’agenzia di moda inclusiva