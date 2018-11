Idris Elba, l'attore è l'uomo più sexy del mondo del 2018 secondo People

Who'd have thought it! Thank you @people & all the fans for naming me #SexiestManAlive. Don't forget to grab your issue this week https://t.co/WI7eWfXOPB. I'm honoured & thankful. What’s even more important is your vote in the midterm elections. Your vote can make a difference!👊🏾 pic.twitter.com/TBQapjxJsT — Idris Elba (@idriselba) 6 novembre 2018

Martedì 6 Novembre 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 17:19

La sua carriera è all'apice e, all'età di 46 anni, Idris Elba può vantare un primato importante: l'attore inglese, infatti, è appena stato eletto, dalla rivista People, uomo più sexy del mondo per l'anno 2018. Idris Elba, che oltre a recitare è anche un apprezzato dj, ha commentato divertito: «Stamattina mi sono visto allo specchio e mi sono detto: «Sì, oggi sei un po' sexy». Sono notizie piacevoli, fanno sempre bene all'autostima. E poi mamma sarà contenta».Idris Elba, di origini ghanesi e sierraleonesi, è nato a Londra nel 1972, ma in patria si era fatto notare soprattutto per l'attività in ambito musicale. La carriera d'attore, invece, è decollata con il trasferimento negli Stati Uniti, dove si è fatto conoscere grazie a varie interpretazioni in serie tv come The Wire o Luther. La sua popolarità, negli ultimi anni, è cresciuta così tanto da far circolare una voce, poi smentita dallo stesso Idris Elba, che l'attore potesse diventare il primo James Bond nero della storia.Idris Elba ha poi ribadito di essere sorpreso per il riconoscimento di People: negli anni passati, il premio di uomo più sexy del mondo era andato a personaggi come Sean Connery, Patrick Swayze, John F. Kennedy Jr., Denzel Washington, Jude Law, Adam Levine, David Beckham e Blake Shelton.