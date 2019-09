Pierluigi Gollini e Giulia Provvedi, l'annuncio su Instagram del portiere: «La mia felicità...»

Mercoledì 4 Settembre 2019, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2019 11:59

Un abbraccio, i sorrisi. Il ritorno di fiamma traora è ufficiale e dare l'annuncio è lo stesso portiere dell'Atalanta su Instagram. Una foto condivisa e un messaggio chiaro: «A te! la persona la più speciale che mi è sempre stata affianco e mi ha supportato in ogni moment!La coppia sembra aver deciso di darsi una nuova chance e le parole di Gollini sono lì a certificarlo. «Dopo il GF siamo tornati più forti che mai, ma poi mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere, ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione», aveva dichiarato la Provvedi a metà agosto parlando della fine della loro storia avvenuta a giugno. Ma qualcosa deve esser cambiato nuovamente.Dopo il post su Instagram del portiere, in questi giorni in ritiro con la Nazionale di Roberto Mancini, è arrivata l'ulteriore conferma. Giulia Provvedi ha ricondiviso l'immagine dei due insieme nelle sue stories.