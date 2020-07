Piero Angela: «Mia moglie ha rinunciato alla carriera per me, ma non le ho mai detto "ti amo"»

Piero Angela mostra il suo lato più intimo. Il giornalista, 91 anni, si è raccontato al settimanale "Oggi", parlando della relazione con sua moglie Margherita Pastore. «Mia moglie mi ha aiutato molto - ha dichiarato Piero Angela - è più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici».



Il conduttore di "Superquark" ha rivelato, inoltre, du non aver mai detto «ti amo» a sua moglie, con sui è sposato dal 1955: «Sono piemontese, anche se levigato da anni all’estero e a Roma. Nel nostro dialetto non esiste il verbo “amare”: usiamo il più contegnoso vorej bin, voler bene. E non esiste neppure la parola bacio: diciamo basin, bacino. Se vale, se questo mi “salva”, le ho detto tante volte: T’veuj bin, ti voglio bene». Ultimo aggiornamento: 21:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA