Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi contro le critiche: «Siamo anime gemelle»

La relazione fra Pierpolo Pretelli e Giulia Salemi, nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, continua anche una volta spenti i riflettori del reality. Nonostante in molti hanno pensato che la storia fosse nata solo a favore di telecamere, Pierpolo Pretelli e Giulia Salemi non nascondono il loro amore: “Siamo anime gemelle”.

PIERPAOLO PRETELLI E GIULIA SALEMI, L'AMORE DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP

Pierpaolo Pretelli ha parlato della sua relazione con Giulia Salemi durante un’interista a “Chi”: “Io e Giulia siamo anime gemelle – ha spiegato al settimanale diretto da Alfonso Signorini - Siamo complici, ci capiamo al volo, c’è un amore forte. E’ il mio pensiero ogni giorno e non mi capitava da tanto tempo di avere in testa una persona in maniera così assidua. Giulia è una ragazza pura che si dà completamente, che crede nell’amore, ha dei valori importanti. E’ portata al sacrificio e, come me, ha costruito il suo futuro con le proprie forze. La vedo come una donna che potrebbe stare al mio fianco per tanto tempo. Ha stravolto i miei piani e mi ha fatto ricredere sull’amore”.

Anche Giulia Salemi confessa il suo amore per il fidanzato Pierpaolo Pretelli (“Mi sono innamorata di un giovane papà, un ragazzo concreto con cui poter parlare del futuro. Ci siamo fatti da soli, veniamo da realtà umili, passati complessi. Ho capito che non è vero che gli opposti si attraggono: i simili si trovano, si riconoscono e si innamorano”), e con lui sta costruendo un rapporto importante: “Stiamo costruendo il nostro futuro, siamo complici e felici. Sono innamorata e serena come non mi era mai capitato prima. Pierpaolo mi piace come uomo, come figlio e come padre. E’ un esempio per tutti, ha sani principi e ha un talento vero per lo spettacolo. Con Pierpaolo c’è questo lato Peter Pan per cui siamo complici e giocosi, infatti il nostro legame è nato come amicizia. Ma poi ci siamo innamorati e lui ha saputo valorizzarmi come donna: mi stima, mi appaga, mi fa sentire in pace con il mio corpo e mi fa sentire unica”.