Pino Insegno di nuovo papà: «Festeggio i sessant'anni con il quarto figlio»

Venerdì 17 Maggio 2019, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 18:21

Il prossimo 30 agostospegnerà sessanta candeline e come regalo arriverà il suo quarto. L’attore e doppiatore infatti è fidanzato con l’attrice Alessia Narraro che adesso è al sesto mese di gravidanza e con la bella stagione diventerà papà per la quarta volta.Un bel presente per i suoi sessanta anni: “In effetti il nuovo bebè arriverà proprio in quel periodo – ha fatto sapere a “Vero” - visto che mia moglie Alessia è già al sesto mese, di gravidanza. La nostra sarà un'estate all'insegna dei festeggiamenti”Il quartogenito sarà un maschietto: “Sappiamo che si tratta di un, altro maschietto. Il quarto fiocco azzurro, ma va bene così. Certo, se fosse arrivata una femminuccia mi avrebbe fatto immensamente piacere ma, ripeto, sono felice così. Non vedo l'ora che nasca per vedere crescere àncora di più la mia famiglia”.Il suo progetto era quello di fermarsi a tre: “È successo che, alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente la nostra famiglia e questo mi regala una grandissima gioia. Questo quarto figlio lo considero un nuovo, grandissimo dono che la vita mi ha fatto”.Pino insegno è già papà di Matteo e Francesco, nati dal suo precedente matrimonio con la conduttrice Roberta Lanfranchi e Alessandro, figlio dell’attore e di Alessia Navarro.