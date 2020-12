Pippa Middleton incinta, la reazione della sorella Kate e l'indiscrezione: «Vogliono lasciare Londra»

Pippa Middleton è incinta di nuovo e sembra seguire le orme della sorella Kate Middleton, duchessa di Chambridge, puntando ad allargare la famiglia. Per ora la più giovane delle ragazze Middleton aspetta il suo secondo figlio, mentre la moglie di William è mamma di tre bambini. Per George, Charlotte e Louis è in arrivo un altro cuginetto, con cui sarà più facile giocare rispetto ad Archie. Il figlio di Harry e Meghan Markle, infatti, si trova dall'altra parte del mondo.

Ad annunciare la bella notizia è stata una fonte vicina a Pippa e al marito James Matthews, interpellata su Page Six. Secondo l'indiscrezione, la 37enne che nel 2011, in occasione delle nozze dei duchi di Chambridge, incantò tutto il mondo con l'abito da damigella attillato, starebbe anche pensando di lasciare Londra e di trasferirsi in campagna per dare modo ai figli di crescere all'aria aperta.

«Pippa e James sono assolutamente elettrizzati da questa notizia, che arriva in un anno difficile e anche l’intera famiglia è felicissima», ha dichiarato la fonte, scommettendo anche sulla reazione felice di Kate Middleton e di tutta la famiglia. La coppia è sposata dal 2017 e ha già avuto Arthur, nato il 15 ottobre del 2018. L'obiettivo è di acquistare Bucklebury Farm Park, una vasta residenza di campagna di ben 72 acri nel Berkshire, non lontana dalla casa di famiglia dei Middleton.

Ultimo aggiornamento: 15:23

