Pippo Inzaghi padre a 48 anni: è nato Edoardo, la foto su Instagram

«Tutto». Un sola parola accompagnata dalla foto di un minuscolo braaccialetto. Così Pippo Inzaghi, allenatore del Brescia, ha annunciato la nascita del piccolo Edoardo, nato nelle prime ore di domenica 25 ottobre.

Filippo è diventato padre per la prima volta a 48 anni. La compagna Angela Robusti, 31 anni, è stata ricoverata alla Poliambulanza di Brescia. E' una wedding planner nata a Udine nel 1990: già finalista a Miss Italia nel 2012 ed ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne, è da tempo legata all’allenatore del Brescia. Molto attiva sui social, i suoi numerosi fans avevano seguito passo dopo passo la dolce attesa e il silenzio delle ultime ore aveva fatto intuire che Edoardo stesse per nascere. «Questi nove mesi assieme sono davvero volati - scriveva su Instagram - Io e papà abbiamo vissuto momenti fantastici di gioia, emozione e grande, grande speranza.. e più passano i giorni e più ci rendiamo conto di quanto il mistero della vita sia un meraviglioso miracolo ed un dono gigante. Ti stiamo aspettando Edoardo».

Alle 5.40 Edoardo è arrivato. L’annuncio di Inzaghi su Instagram con la prima foto della manina del bimbo, ha fatto esultare i suoi fans.