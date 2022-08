Piqué, il nuovo amore dopo Shakira è Clara: la 23enne che gli ha fatto perdere la testa

L'estate delle separazioni clamorose si arricchisce di un nuovo tassello di gossip. Mentre l'Italia è alle prese con rumors e indiscrezioni legate a Francesco Totti e Ilary Blasi e l'Argentina segue da vicino le vicende di Wanda Nara e Mauro Icardi, la Spagna risponde con la rottura tra Gerard Piqué e Shakira. La coppia ha anticipato gli illustri colleghi nel divorzio e adesso filtra anche l'identità della nuova fiamma del calciatore blaugrana.

La nuova fiamma

Nella telenovela spagnola tra Shakira e Piqué tutto si era fermato al clasico estivo tra Real Madrid e Barcellona. In quel caso tutto lo stadio aveva fischiato e insultato il difensore blaugrana, inneggiando alla cantante colombiana. Poi più niente. Un silenzio assordante per il povero Piqué, reo di aver tradito l'ormai ex compagna e per questo finito sulla gogna mediatica. Ma, adesso, che le acque si sono calmate ecco uscire una nuova clamorosa indiscrezione sulla nuova fiamma del calciatore. Secondo il The Sun, Gerard starebbe frequentando in gran segreto una studentessa di 23 anni, Clara Chia Marti, una giovane che lavora per lui.

Il gossip sulla nuova coppia

Ancora non è certo se la relazione tra i due sia nata prima o dopo la separazione da Shakira. Sempre secondo il The Sun, la studentessa di pubbliche relazioni avrebbe incontrato per la prima volta Piqué mentre lavorava ad alcuni eventi presso la società di produzione Kosmos, di proprietà proprio del calciatore. «Gerard e Clara si vedono da mesi. Lei è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio, organizza eventi. Hanno taciuto sulla loro relazione, ma tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia piuttosto serio riguardo allo stare con lei», rivelano alcuni amici della coppia.

Già di famiglia

Clara, addirittura, avrebbe già conosciuto i figli Milan e Sasha, entrando a far parte a tutti gli effetti della famiglia. Questo è solo l’ennesimo capitolo di un amore ormai finito. Shakira adesso è pronta ad andare a Miami con i due ragazzi. Inizialmente era una scelta non condivisa dal catalano, ma poi i due sono riusciti a trovare un accordo che non è noto se sia temporaneo o definitivo. E lui è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita insieme a Clara.