Barbara D'Urso ironica a Pomeriggio 5: «Non ho mai fatto 'ritocchini', se qualcuno mi vuole baciare...»

Martedì 16 Aprile 2019, 19:19 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2019 19:40

A Pomeriggio 5 c'è il consueto spazio dedicato al gossip che ruota attorno al Grande Fratello 2019. Gli opinionisti presenti in studio commentano il diverbio tra Cristian Imparato e Karina Cascella dopo i presunti "ritocchini" a cui si sarebbe sottoposto il vincitore di "Io Canto". Gli ospiti sono tutti convinti che lui si sia "rifatto" le labbra, ma il cantante continua a negare. I due si sono scontrati anche ieri, durante la diretta.A quel puntoconcorrente della scorsa edizione del, spiega che è impossibile negare l'evidenza in alcuni casi: «È normale che qualcuno che lavora in televisione ricorre al ritocchino. Anche Karina lo ha fatto». A quel punto la conduttrice ci tiene a precisare: «Io lavoro in televisione e non mi sono ancora rifatta. Non ne ho avuto bisogno per fortuna». Poi l'invito hot a verificarlo: «Se qualcuno mi vuole baciare... magari». Tra gli ospiti in studio si sente qualcuno prenotarsi, ma Barbara D'Urso chiude qui il "siparietto".