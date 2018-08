Pompei, Lidia Bastianich in vacanza tra scavi e buona cucina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 08:30

La cucina italiana non smette mai di incantare. E a subirne il fascino non sono soltanto turisti e buongustai di ogni parte del mondo, ma anche chi, sulla propria abilità ai fornelli, ha costruito un autentico impero. Stiamo parlando di Lidia Bastianich, 71enne cuoca e personaggio televisivo italo-statunitense che ha scelto la Campania per una vacanza all'insegna del gusto.La prima tappa? Non poteva che essere Marina del Cantone, a Massa Lubrense. Qui la chef non ha resistito al richiamo della pasta alla Nerano, assaporata proprio nel locale in cui la tradizione vuole che questo piatto-simbolo della gastronomia massese sia nato nel 1952: il ristorante «Maria Grazia», dove la pietanza fu elaborata per il principe di Sirignano utilizzando zucchine, residui di un caciocavallo e di altri formaggi, olio, sale, basilico e spaghetti mantecati in padella.