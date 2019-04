Venerdì 19 Aprile 2019, 18:34 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 18:45

fa spesso discutere con le sue originali campagne pubblicitarie: in questo caso il tema è una campagna ambientalista,, che ha lo scopo di raccogliere fondi per la tutela delle api (bee, in inglese, vuol dire appunto ape). Nei video si vedono gli insetti che passano di fiore in fiore e impollinano, nutrendosi del nettare dei fiori: audio e voci vengono direttamente da attori hard, per una serie di doppi sensi senza fine.Gli stessi audio hanno anche i gemiti tipici dei film a luci rosse, con la differenza che ad accoppiarsi non sono un uomo e una donna, o due donne, o due uomini, ma le api e i fiori appunto. I fondi raccolti grazie al traffico generato saranno donati all’Operation Honey Bee e al Center for Honeybee Research, due organizzazioni americane che si occupano della salvaguardia delle api.