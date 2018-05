Charlotte parte, Alfonso Ribeiro arriva: l'attore e ballerino staunitense star a Positano

Giovedì 31 Maggio 2018, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 30 Maggio, 19:44

Dopo Charlotte Casiraghi ancora vip in Costiera Amalfitana. E sempre a Positano dove da ieri è in vacanza anche il noto attore, cantante e ballerino americano Alfonso Ribeiro.In compagnia della moglie ha passeggiato tra le caratteristiche stradine della città romantica soffermandosi lungo la discesa di palazzo Murat tra i negozi che propongono i capi di moda Positano.Ed è in uno di questi (Lo Scrigno di Brunella) che è stato riconosciuto. Ribeiro dopo aver acquistato alcuni capi per la moglie ha posato con il proprietario della boutique per una foto ricordo.