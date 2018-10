Fiori d'arancio sul set di Un posto al Sole: Ilenia Lazzarin ha detto sì al suo Roberto

Domenica 28 Ottobre 2018, 16:15

Tutto assolutamente perfetto. E se lo dice una sposa come Ilenia Lazzarin, c'è da crederci.La protagonista della soap «Un Posto al Sole», in cui da diversi anni interpreta il ruolo di Viola Bruni, ieri mattina infatti ha detto «Sì» a Roberto Palmieri, l'uomo da cui attende a breve un figlio.«Festeggiare con le persone a noi più care, circondati dal vostro amore e dal vostro affetto ha reso tutto più speciale!!!!» ha scritto infatti Ilenia sul suo profilo Instagram, da cui è possibile vedere i momenti clou del rito celebrato a Positano, a partire dall'emozionante ingresso in chiesa accompagnata dal padre Giordano.«GRAZIE A TUTTI AMICI MIEI!!!! Grazie a #Dio per il regalo più grande. La sua benedizione. E anche per quello medio: il meteo !», ha concluso Ilenia, entusiasta come ogni giovane donna il giorno dopo le sue nozze.