Post censurato ad Almodovar per il seno di Penelope Cruz: Instagram poi si scusa Foto

VENEZIA - Un capezzolo in primo piano e una goccia di latte che sgorga: il poster su campo rosso del nuovo film di Pedro Almodovar Madres Paralelas con Penélope Cruz, che il 1 settembre aprirà la Mostra del cinema di Venezia, è finito nel mirino di Instagram che lo ha rimosso per aver violato le regole del social contro la nudità salvo poi scusarsi con il regista spagnolo e la sua produzione El Deseo.

L'immagine che ha destato tanto scalpore su Instagram



«Facciamo delle eccezioni per consentire la nudità in determinate circostanze, incluso quando c'è un chiaro contesto artistico. Abbiamo quindi ripristinato i post che condividono la locandina del film Almodvar su Instagram e siamo davvero dispiaciuti», ha dichiarato Instagram all'Associated Press. Il poster, realizzato da Javier Jaen, già martedì era stato tolto dalla sua pagina, con l'artista a sottolinearlo in un post. «Come previsto, instagram ha rimosso il poster che abbiamo realizzato per l'ultimo film di Almodvar #madresparalelas» «, ha scritto. C'è un movimento e un hashtag #FreetheNipple di lunga data su Instagram che artisti e celebrità hanno lanciato per cercare di far sì che il social apra maggiormente le sue linee guida.

Rihanna e Miley Cyrus sono alcune delle star che hanno pubblicato immagini di capezzoli che Instagram ha successivamente rimosso.