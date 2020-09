Capri, primo weekend di settembre tra politici e calciatori

Primo fine settimana di settembre a Capri per Matteo Renzi e sua moglie Agnese. L’ex premier forse si è voluto regalare un weekend di relax prima di affrontare le fatiche della campagna elettorale che lo vedono in campo per il referendum ed in alcune regioni per il rinnovo dei consigli e del Governatore. Ed anche se nessuno è riuscito a rubare uno scatto, alcuni rumors hanno fatto trapelare che la coppia stamattina è uscita dal Grand Hotel Quisisana, dove sta alloggiando, per raggiungere le banchine del porto turistico Marina Grande e salire a bordo un motoscafo per un tour alla scoperta delle bellezze dell’isola via mare, solita tappa ai faraglioni poi dalla Grotta Bianca alla Grotta Verde e il Faro di Punta Carena e in una Capri tranquilla e sicura dall’aria settembrina.

Stasera cena discreta al Beach Club Il Riccio, il ristorante stellato a picco sul mare, dove il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam con un gruppo di amici si godrà il buon gourmet preparato per l’occasione dall’executive chef Andrea Migliaccio e dal resident chef Giovanni Bavuso, ammirando lo spettacolo della luna che illuminerà il mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA