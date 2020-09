Il principe Harry compie 36 anni, i dolcissimi auguri di Kate e William sono un affronto a Meghan Markle

Oggi il principe Harry compie 36 anni e sta trascorrendo questo giorno con Meghan Markle, lontano dalla sua famiglia. Dopo aver imboccato la strada della 'Megxit', si è trasferito negli Stati Uniti rinunciando allo status di membro della Famiglia Reale. I rapporti con il fratello William non sono più idilliaci come un tempo e l'augurio dei duchi di Chambridge nasconde un significato più profondo. La foto scelta da Kate Middleton potrebbe umiliare Meghan Markle. Si sicuro la esclude.

Sull'account ufficiale su Instagram è apparsa una foto di Harry, William e Kate che corrono insieme a una manifestazione sportiva. Harry è quasi al traguardo e tutti hanno in volto un'espressione divertita. «Auguriamo un felicissimo compleanno al principe», si legge nel post. Un attacco di nostalgia e un pensiero ai tempi in cui i tre erano inseparabili e affiatati. Prima che Meghan rovinasse tutto.





Nella fotografia sono solo in tre e corrono verso qualcosa, un comune obiettivo. Da mesi le loro strade si sono divise. A peggiorare la situazione ci sarebbe stata anche la biografia-scandalo,sui pesanti retroscena dietro ogni riunione familiare. Si parla anche del primo incontro tra l'ex attrice di 'Suits' e William e dell'assenza di Kate. Un affronto per la futura duchessa di Sussex, che sembra non aver mai smaltito quella delusione.

Gli auguri però si fanno a tutti perché a Corte è bene nascondere rancori e malumori.

Anche la Regina Elisabetta ha omaggiato il nipote via social con un’immagine che vede nonna e nipote chiacchierare amabilmente. Era il 2017 e Meghan Markle era ancora lontana.

Ultimo aggiornamento: 14:19

